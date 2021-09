Weekend di grande successo per la mostra di Annalisa Vandelli al Crogiolo Marazzi di Sassuolo

Weekend di grande successo per la mostra di Annalisa Vandelli al Crogiolo...

Grande partecipazione di pubblico nel primo week-end di apertura della mostra di Annalisa Vandelli ‘In un vortice di polvere’, inserita all’interno del festival filosofia. La fotoreporter, che espone per la prima volta a Sassuolo, era accompagnata da questo ‘suo ritorno in patria’ dal curatore della mostra Uliano Lucas presente all’inaugurazione che è stato protagonista, domenica scorsa, di un dialogo con la fotoreporter sassolese che ha animato la domenica del week-end filosofico.

Uliano Lucas e Annalisa Vandelli, nel bel dialogo curato da Roberto Nesci, presidente del Lions Club Sassuolo, alla presenza dell’altra curatrice della mostra Tatiana Agliani, hanno raccontato gli snodi dei loro viaggi che hanno caratterizzato il loro percorso professionale e artistico e la loro collaborazione. Dal loro primo incontro proprio a Sassuolo quando Uliano veniva chiamato a raccontare il nostro territorio con lo sguardo del grande reporter al primo libro pubblicato insieme dopo un viaggio in Etiopia. Scritto sull’acqua fotografie di Lucas e testi della Vandelli che sono diventati anche una rappresentazione teatrale. Poi, la scrittura di Annalisa è diventata anche ‘scrittura con la luce’ attraverso la fotografia e Lucas ha raccolto il suo racconto fotografico in queste settanta fotografie esposte al Crogiolo Marazzi.

‘Quando chi guarda i volti delle persone in una foto riesce a sentirsi in mezzo a loro, vuol dire che il fotografo è riuscito a fare il suo lavoro, cioè a sparire’ Questa la concezione della fotografia che ha caratterizzato per diversi tratti la riflessione tra i due fotoreporter accomunati dall’etica, ma soprattutto dalla poetica di questo approccio che anche nell’affrontare mondi diversi, richiedono sempre una libertà dello sguardo. Il racconto si è anche fatto testimonianza ben inserita nel tema del festival, ovvero la libertà, trattandosi di due freelance.

La mostra, promossa dal Lions Club Sassuolo con il patrocinio del Comune, sarà ospitata al Crogiolo Marazzi fino al 24 ottobre con ingresso libero nei seguenti orari dalle 10.00-13.00; 15.00 – 19.00. Ogni week-end si terranno eventi e visite guidate

https://www.annalisavandelli.it/mostre/vortice-di-polvere/