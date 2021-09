Scandiano: sabato il taglio del nastro per la palestra di Bosco

Aprirà i battenti ufficialmente sabato 25 settembre alle 17 la nuovissima palestra comunale di via Goya a Bosco di Scandiano, dopo un lungo cantiere che ha portato all’adeguamento sismico dell’edificio e alla realizzazione di nuovi spogliatoi, di un nuovo ingresso oltre ad altre opere accessorie.

Un investimento da circa 440mila euro che il Comune di Scandiano ha finanziato con propri fondi di bilancio, con il coinvolgimento di diversi professionisti e ditte esecutrici.

I lavori, coordinati dal Servizio lavori pubblici, hanno interessato l’intera struttura, che risulta oggi totalmente rinnovata e più funzionale per le varie attività a cui sarà destinata.

L’intervento più rilevante, non solo sotto il profilo economico, è indubbiamente il miglioramento sismico dell’edificio, che è stato reso molto più sicuro in caso di eventi sismici; contemporaneamente si è proceduto con consistenti lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione tra cui ricordiamo: la completa ristrutturazione degli spogliatoi, il rifacimento della centrale termica con impianti ad alta efficienza, la realizzazione di una nuovo pavimentazione del campo da gioco per pallacanestro e pallavolo con installazione delle necessarie attrezzature, l’installazione di nuovo impianto di illuminazione a led, il rifacimento delle finiture interne ed esterne e l’acquisto di nuovi arredi.

La palestra di Bosco ospita molte attività sportive di adulti e bambini, nonché le attività di utenti con disabilità, oltre a tutte le attività ricreative e campi giochi realizzati dal locale circolo sportivo.

I lavori si inseriscono nel programma che il Comune ha messo in campo nell’ottica di migliorare la sicurezza e l’efficientamento degli edifici pubblici, in particolare scuole ed impianti sportivi.