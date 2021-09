Sóghi, Saba e Savór, il 26 settembre a Nonantola

ADV





Domenica 26 settembre dalle 9.00 alle 19.00 torna a Nonantola “Sóghi, Saba e Savór”. La rassegna, giunta alla 23esima edizione, è organizzata dal Comune di Nonantola e dalla Partecipanza Agraria in collaborazione con il gruppo Amici e Cultori nonantolani dell’Aceto Balsamico Tradizionale e Ordine del Nocino Modenese di Spilamberto.

Per tutta la giornata sarà presente il mercato agricolo con prodotti di stagione e della tradizione gastronomica locale, i ristoranti proporranno diversi menù a tema e le associazioni di volontariato gestiranno diversi punti di ristoro ma soprattutto, saranno possibili assaggi e degustazioni gratuite aceto balsamico tradizionale prodotto a Nonantola, di “sóghi” e nocino.

ANTEPRIMA

Sabato 25 settembre alle 18.00 è in programma l’anteprima “TRAMONTO IN PARTECIPANZA: NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA MI RITROVAI … PER LA “SELVA GENA”. Una visita all’imbrunire all’oasi “Torrazzuolo” alla scoperta dell’antica “Selva Gena” dal punto di vista storico e naturalistico. Al calar della sera all’interno del bosco della Partecipanza ascolteremo il primo e quinto canto dell’Inferno di Dante Alighieri, interpretati da Marco Cantori e musicati dal vivo da Alessio Alberghini. L’iniziativa è organizzata dalla Partecipanza Agraria e dal Museo di Nonantola nell’ambito degli eventi per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.

La prenotazione è obbligatoria entro sabato 25/9 alle ore 12.00 allo 059.896656 oppure alla mail: museo@comune.nonantola.mo.it

DOMENICA 26 SETTEMBRE

Dalle ore 9.30 alle 17.30 in via Marconi, l’Associazione Amici e Cultori dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (A.B.T.M.) offrirà gli assaggi gratuiti dei campioni d’aceto degli oltre 100 produttori familiari di Nonantola. Alle 17.30 saranno premiati i vincitori della 25a rassegna degli Aceti Balsamici Tradizionali di Modena prodotti a Nonantola. Il Sindaco del Comune di Nonantola e il Presidente della Partecipanza Agraria di Nonantola premieranno i primi tre classificati a pari merito della rassegna e il migliore aceto delle famiglie “Partecipanti”.

Dalle 10.00 alle 17.00 visite guidate gratuite all’acetaia e al palazzo della Partecipanza Agraria seguendo le tracce dell’origine della tradizione balsamica a Nonantola. La Partecipanza aderisce all’iniziativa “Acetaie Aperte” promossa dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena. Una visita guidata ogni ora (10.00-11.00-12.00-15.00-16.00-17.00) per un massimo di 10 persone. Prenotazione obbligatoria contattando lo 059.549046 oppure scrivendo alla mail partecipanza.nonanto@libero.it

In Piazza Liberazione, a cura di Pro Loco Nonantola, alle 11.00, 16.00 e 18.00 Show Cooking dei cuochi dei ristoranti nonantolani che si cimenteranno nell’elaborazione di ricette a base di aceto balsamico. Sempre in piazza Librazione sarà possibile ammirare esposizioni d’arte, pittura en plein air e artisti di strada a cura del Gruppo Artisti NonantolArte dell’Associazione La Clessidra.

ll Museo di Nonantola-Torre dei Bolognesi sarà aperto ad orario continuato dalle 9.30 alle 18.30 e alle 10.30 e 15.30 sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite alla scoperta della millenaria storia di Nonantola. Una visita al terzo piano del museo con un approfondimento sul medioevo a Nonantola: l’abbazia di San Silvestro, le torri medievali, la Partecipanza Agraria e piazza Liberazione saranno raccontate alla luce dei risultati degli scavi archeologici. Prenotazioni obbligatorie allo 059.896656 oppure alla mail: museo@comune.nonantola.mo.it

VACCINAZIONI IN MOVIMENTO

Domenica 26 settembre 2021 a Nonantola dalle ore 10 alle ore 16, sarà presente il camper dell’Ausl di Modena per la vaccinazione contro il Covid 19.

La campagna “Vaccinazioni in movimento” prevede l’accesso senza prenotazione (portare un documento d’identità e la tessera sanitaria).

MARATONA DANTESCA

Durante le giornate della manifestazione a Nonantola si terranno inoltre le CELEBRAZIONI DANTESCHE per ricordare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.

La “maratona dantesca”, una lettura non-stop della Divina Commedia in tre giorni, si svolgerà dal 24 al 26 settembre 2021.

24 settembre dalle ore 18.00 nel giardino abbaziale: lettura dell’Inferno.

25 settembre dalle ore 15.00 nella basilica abbaziale: lettura del Purgatorio.

26 settembre dalle ore 15.00 nella basilica abbaziale: lettura del Paradiso.

Per iscriversi e diventare “lettori” scrivere a: danteanonantola@gmail.com oppure telefonare a Greta Bernardi: 353.4313442