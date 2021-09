Covid 19, l’équipe vaccinale sabato 25 settembre a Rio Saliceto e domenica 26 ai “Petali” di Reggio Emilia

ADV





COVID 19, sabato 25 settembre, dalle ore 19, il camper attrezzato dell’Azienda USL con équipe vaccinale a bordo farà tappa al RiOPEN festival a Rio Saliceto, nell’area dei Poliambulatori. Domenica 26 settembre alle ore 15.30 si terrà un Open day vaccinale presso l’Uci Cinema ai Petali di Reggio Emilia, Piazzale Atleti Azzurri d’Italia.

La proposta di vaccino è rivolta ai cittadini dai 12 anni compiuti in su e prevede la somministrazione della prima dose di Pfizer (vaccino indicato per tutte le età), dopo la quale si riceve via sms l’appuntamento per completare il ciclo vaccinale, oppure il monodose Johnson & Johnson (indicato dai 60 anni compiuti in su) dopo il quale si ha diritto a ottenere il Green Pass.

Non è necessaria alcuna prenotazione, basterà presentarsi con la tessera sanitaria e un documento di identità. La compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, subito prima della vaccinazione. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore. L’attività vaccinale con il camper ha l’obiettivo di agevolare sul territorio l’accesso ai vaccini andando incontro alle esigenze delle persone con difficoltà negli spostamenti.