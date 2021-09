Filmato mentre ruba in lavanderia, denunciato

ADV





E’ entrato all’interno di una lavanderia a gettoni di San Martino in Rio e, probabilmente, ignaro di essere ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del negozio ha dapprima forzato il distributore della bevande impossessandosi del danaro ivi contenuto per poi staccare dalla parete dove era ancorato il cambiamonete con l’intento di rubarlo senza tuttavia riuscirci.

L’azione furtiva però non è andata a buon fine per l’entrata in funzione dell’allarme che ha indotto il malvivente a fuggire. La titolare della lavanderia recatasi in negozio è accortasi del furto di monete dal distributore e del tanto furto della macchina cambia monete ha quindi formalizzato la denuncia presentandosi ai carabinieri della stazione di San Martino con al seguito il file del sistema di videosorveglianza che riprendeva l’azione delittuosa.

Immagini che immortalano chiaramente un uomo entrare all’interno dei locali che ospitano la lavanderia forzare il distributore di bevande asportandone il contenuto per poi cercare di fare altrettanto con la macchina cambia monete, desistendo a seguito dell’attivazione dell’allarme e darsi alla fuga. Le immagini del ladro solitario venivano diramate ai comandi Arma per identificare il malvivente. I riscontri sono arrivati dall’Arma di Correggio: l’uomo ripreso è stato identificato in un loro “parrocchiano” ovvero un 30enne residente a Correggio noto ai militari della locale per stazione anche per precedenti di polizia specifici. Sulla scorta delle indicazione fornite dai colleghi i carabinieri di San Martino in Rio hanno quindi denunciato l’uomo alla Procura reggiana.