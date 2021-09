Al via i primi sms per la terza dose di vaccino anti Covid ai pazienti presi in carico nei centri specialistici dell’Azienda USL di Bologna

Al via i primi sms per la terza dose di vaccino anti...

ADV





Prosegue la campagna vaccinale per la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid alle categorie di soggetti vulnerabili individuate dalla circolare del Ministero della Salute del 14/9, al fine di garantire loro un adeguato livello di risposta immunitaria.

In partenza da domani, lunedì 27 settembre, circa 3000 sms per la chiamata attiva dei pazienti vulnerabili presi in carico dall’ IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna e dai centri specialistici di gastroenterologia, reumatologia, oncologia e dei pazienti splenectomizzati dell’Azienda USL di Bologna. Come già avvenuto nel corso della scorsa settimana per i pazienti dializzati, le sedi di somministrazione della terza dose saranno l’Ospedale Maggiore e l’Ospedale Bellaria, ad eccezione dei pazienti oncologici che saranno chiamati ad eseguire la “dose addizionale” di vaccino nello stesso centro specialistico in cui vengono seguiti, anche nei distretti del territorio. Il primo appuntamento disponibile presso l’Ospedale Bellaria sarà il 30 settembre, il primo disponibile presso l’Ospedale Maggiore sarà il 6 ottobre.

I primi pazienti designati a ricevere la terza dose, individuati grazie agli elenchi forniti dai centri specialistici dell’Azienda USL di Bologna, riceveranno un sms contenente un link, cliccando il quale potranno visualizzare in successione 2 proposte di appuntamento con data e orario per la somministrazione del vaccino. Nel caso in cui non venisse confermato alcun appuntamento tra quelli proposti, il link inviato resterà attivo e a disposizione del paziente per riprogrammare la sua terza dose di vaccino anticovid.

Al termine della procedura, una volta confermato l’appuntamento, tutti i soggetti coinvolti riceveranno un SMS di promemoria con data e orario di appuntamento per la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid.

Si ricorda infine a tutti i pazienti chiamati ad eseguire la “dose addizionale” di portare con sé al momento della vaccinazione il consenso informato, scaricabile dal sito dell’Azienda USL di Bologna.