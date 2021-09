Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 27 settembre

ADV





Al mattino annuvolamenti residui, in particolare in Romagna, dove saranno ancora possibili rovesci o brevi temporali, specie sui rilievi e sul riminese. Dal pomeriggio tendenza a graduali schiarite sull’intero territorio regionale, più ampie in serata. Temperature minime in diminuzione con valori compresi tra 15 gradi del piacentino e 18/19 gradi della Romagna, valori leggermente inferiori nelle aree extraurbane emiliane; massime stazionarie o in lieve locale aumento, comprese tra 23 e 25 gradi. Venti deboli prevalentemente settentrionali. Mare poco mosso.

(Arpae)