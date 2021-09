Il ringraziamento di Avis e dei poliziotti donatori di sangue al Questore Maurizio Agricola

ADV





Incontro in Questura oggi fra il segretario di Avis provinciale Giorgio Giuliani, il responsabile della sezione regionale dell’ associazione Donatori Nati della Polizia di Stato Rino Acierno e il Questore Maurizio Agricola, in procinto di lasciare Modena per la nuova nomina al vertice della Provincia di Catanzaro.

I rappresentanti delle associazioni dei donatori hanno consegnato una targa al Questore come ringraziamento per il supporto, l’impegno e il suo esempio personale da donatore nell’aver promosso e divulgato in questi anni la donazione del sangue tra le forze dell’ordine. Da Avis e dai poliziotti donatori dell’ associazione DonatoriNati i migliori auspici al dott. Agricola per il nuovo prestigioso incarico che si appresta ad affrontare.