Spaccio di droga in paese: due uomini nei guai a Novellara

A finire nei guai per il reato spaccio di sostanze stupefacenti questa volta è toccato ad un 33enne di Gualtieri ed un 46enne di Novellara. Già dallo scorso agosto i Carabinieri di Novellara stavano monitorando un’attività di spaccio in paese. Dopo una serie di appostamenti, l’attenzione dei militari si è concentrata sui due che sabato scorso sono stati fermati per essere sottoposti alle necessarie verifiche.

I sospetti degli uomini dell’Arma sono diventati certezza nel momento in cui, a seguito delle perquisizioni eseguite nelle loro abitazioni, sono spuntati circa 10 grammi di droga tra hashish e cocaina già suddivisa in dosi, oltre a tutto l’occorrente per il confezionamento. Dinanzi a tali evidenze, quindi, ai Carabinieri di Novellara non è rimasto altro da fare che procedere al sequestro di quanto rinvenuto per poi formalizzare nei loro confronti una segnalazione alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dinanzi alla quale dovranno ora rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.