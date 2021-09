Vercelli vince il 1° Memorial Iapichello, Scandiano secondo. Emozione per il ricordo di Luca

ADV





Il 1° Memorial Luca Iapichello viene alzato dall’Engas Vercelli grazie alle due vittorie contro il Roller Hockey Scandiano (5-7) e Forte dei Marmi (6-2). I nostri ragazzi si sono classificati secondi, battendo ai rigori la seconda squadra del Forte dei Marmi.

Grande emozione per il ricordo a Luca Iapichello. Tanti i tifosi che sono intervenuti a questo torneo dedicato al suo ricordo, non solo tifosi rossoblu ma anche di Valdagno e Forte dei Marmi. All’inizio del torneo è stata omaggiata la famiglia Iapichello sia il sindaco Matteo Nasciuti, in un ricordo generale che ha fatto emozionare.

Il Roller Hockey Scandiano esordisce nella stagione 2021-2022 contro la neopromossa in Serie A1 Engas Vercelli. Un avvio equilibrato tra le due formazioni, ma con i passare dei minuti i piemontesi prendono più fiducia in attacco segnando un parziale di 3 a 2. Alcuni errori difensivi danno il largo ancora ai piemontesi arrivando sul 7-2. Solo negli ultimi minuti finali, lo Scandiano riduce il gap sul 7-5. Sono state due le marcature del galiziano Alex Roca, una per Ehimi, una per Uva ed una per Busani, mentre per i gialloveri a segno Zucchetti (4), Mohano (2) e Maniero (1). Decisamente più equilibrata la seconda gara, dove entrambe le formazioni hanno controllato il match anche se l’HRS ha creato più occasioni degli avversarsi. Alla rete di Barbani risponde Roca per 1-1 del tempo regolamentare di 30 minuti. Ai tiri di rigore per Forte segna Deinite, ma per Scandiano vanno a segno il giovanissimo Fontanesi e Ehimi. Nell’ultima gara il Vercelli si impone per 6-2 vincendo così il torneo con 6 punti: Moyano (3), Tataranni (1), Ojeda (1), Zucchetti (1) mentre per i toscani Ballestero (1) e Lopreiato (1). Nel prossimo weekend altri test precampionato contro Camaiore e Prato per continuare il processo di miglioramento