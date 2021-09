La Ludoteca comunale e il BLA festeggiano alla grande i loro compleanni

ADV





È con grande orgoglio che Fiorano Modenese è felice di festeggiare i 40 anni compiuti dalla Ludoteca comunale e i 10 anni dell’edificio che oltre ad essa ospita Biblioteca e Archivio comunali, il famoso BLA!

Per rendere omaggio a queste due importanti realtà, che animano grandemente il tessuto sociale, culturale e ricreativo del territorio, si è deciso di proporre un ricco calendario di eventi, rivolto ai più piccoli, ma non solo. Oltre ai due eventi di settembre, PLAY e “Nati per giocare”, dal 3 ottobre al 21 novembre ci saranno iniziative per tutti i gusti, la maggior parte presso la struttura del BLA, in via Silvio Pellico 7/9. Giochi da tavolo, libri, incontri dedicati, eventi formativi e tanto altro popoleranno la struttura che per Fiorano Modenese (e l’intero Distretto Ceramico) è diventata un vero punto di riferimento.

In particolare domenica 3 ottobre, la vera data di compleanno, tantissimi gli eventi spalmati lungo tutta la giornata. Tra questi ricordiamo “L’ALBERO DEI LIBRI – Cogli un libro nel giardino del Bla”: libri che hanno già vissuto un’avventura, pronti oggi per essere letti da un altro sguardo. Una speciale esperienza di book-crossing per richiamare l’attenzione sul libro come regalo per le nostre menti e come strumento di condivisione (a cura di Lumen APS). Oppure, dalle 15.30, “SCOMBUSSOLO – A che gioco giochiamo?”, un furgone carico di giochi in legno: giochi di sfida, giochi di abilità, giochi d’ingegno e giochi di movimento per incontrarsi giocando. Una riscoperta di giocattoli più tradizionali quale invito alla condivisione dell’esperienza ludica dei bambini con gli adulti, magari con i nonni. Si tratta di una iniziativa che si inserisce nel più ampio progetto che sarà accolto dal Comune fioranese: promuovere la Gentilezza! Il 22 settembre è stata infatti la Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza e anche il BLA ha deciso di fare proprio il messaggio. Un “filo viola” che nel prossimo futuro attraverserà anche altri ambiti dell’ente comunale; proprio il viola è il colore scelto a simbolo della gentilezza, e nasce dall’unione del blu (profondità) e del rosso (concretezza). In ultimo alle ore 16, “Giochiamo con I LEGO”, per bambini dai 6 ai 10 anni.

Il programma completo è visionabile sul sito e sulla pagina FB del Comune, oltreché sulle pagine social del BLA. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita su prenotazione (ove indicato). Le capienze ridotte degli spazi al chiuso NON consentono la permanenza degli accompagnatori nei medesimi durante le attività. Per accedere al BLA sarà necessario essere in possesso di Certificazione verde (GREEN PASS). La disposizione non si applica alle persone escluse per età dalla campagna vaccinale (under 12) e agli altri soggetti esenti. Nelle domeniche di apertura i servizi di prestito e restituzione libri e giochi non saranno aperti.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca e Archivio 0536-833403 biblioteca@fiorano.it; Ludoteca 0536833414 ludoteca@fiorano.it.