1, 2 e 3 ottobre torna in piazza “La Mela di AISM”

Dall’ 1 al 3 ottobre prossimi torna in piazza la manifestazione nazionale “La Mela di AISM” per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla e i servizi che la sezione di Modena eroga alle persone della nostra provincia affette da questa terribile malattia degenerativa.

L’elenco delle piazze di Modena e provincia dove saremo presenti è visibile al link https://sostienici.aism.it/partecipa/mappe/

E’ inoltre possibile prenotare e acquistare dal 29 settembre la Mela di AISM presso la sede di AISM Sezione Provinciale di Modena al n. 059.393093 – tramite WhatsApp al n. 333.5684421 oppure all’indirizzo mail aismmodena@aism.it

I sacchetti di mele sono all’incirca da 1,8 kg. Ogni sacchetto contiene una sola varietà di mele e si potrà scegliere tra rosse, gialle o verdi. L’offerta minima per ogni sacchetto di mele è di euro 9,00.

L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza dei bisogni delle persone con sclerosi multipla, promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita a chi ne è colpito.

I fondi raccolti andranno a sostenere importanti progetti di ricerca per trovare la causa e la cura risolutiva per la sclerosi multipla e per implementare i servizi dedicati ai giovani, i più colpiti dalla malattia.