Festa della Musica a Formigine, l’associazione il Flauto magico propone concerti per tutto il fine settimana

La musica è da sempre un importante canale di comunicazione e aggregazione, fonte di benessere che contribuisce alla crescita globale della persona. Sono queste le premesse per la seconda edizione della festa della musica a Formigine, organizzata dall’associazione Il Flauto Magico e finanziata dalla Regione Emilia-Romagna.

Dal primo al 3 ottobre, la manifestazione vedrà l’alternarsi di ensemble formati sia da allievi del Flauto Magico che musicisti professionisti.

Il progetto nasce dall’idea di portare la musica in mezzo alla gente: all’interno dei luoghi più suggestivi della città si avrà l’opportunità di creare un’occasione di ascolto e incontro grazie a questa meravigliosa forma artistica.

Partenza venerdì 1° ottobre quando, presso Sala Loggia (piazza Repubblica) alle 18.30, è in programma il bagno armonico, massaggio sonoro attraverso il quale è possibile ricontattare la propria dimensione acustico-vibrazionale. La serata proseguirà all’Auditorium Spira mirabilis con “Aequilibrium. Musica da vedere”, spettacolo di movimento espressivo in programma alle 20.30.

Sabato 2 ottobre, alle 7 del mattino in Sala Loggia è prevista una seduta di Yoga con accompagnamento musicale, mentre alle 10.30, in centro storico, avrà luogo la parata delle bande musicali e, nel pomeriggio a partire dalle 16, l’esibizione di vari gruppi nel parco di Villa Benvenuti; alle 20.30, l’Orchestra del Flauto Magico si esibirà a chiusura della giornata.

Domenica 3 ottobre alle 10 in Sala Loggia, si terrà il concerto del Duo Savigni e, a seguire, la protagonista sarà l’arpa con Alice Caradente e Alessandra Ziveri. Nel pomeriggio alle 16.30 in Villa Benvenuti si terrà il concertino per i bambini e, a seguire: “Circle drum”, una divertente esperienza collettiva! In serata, dalle 17.45, in Sala Loggia sono in programma un approfondimento sul vocal coaching, concerto jazz, ensemble di fiati e quartetto sax. Il Festival si conclude in serata a Villa Benvenuti con il concerto “Avenida Sud”.

Prenotazioni sul sito www.flautomagico.it.