Al via a Soliera i lavori di manutenzione delle strade

Prenderanno avvio lunedì 4 ottobre gli interventi di asfaltatura e fresatura su svariate strade di Soliera e delle sue frazioni, nell’ambito del programma di manutenzione previsto per il 2021. I primi interventi interesseranno via Magnavacca, nel tratto da via Limidi (strada provinciale 12) a via Lama, e due lunghi tratti di via Serrasina, da via Caduti di Nassiriya all’intersezione con Stradello San Michele e con via San Michele (inclusi), e nel tratto da via Murazzuoli al civico n. 72 di via Canale.

Le altre strade interessate dai lavori sono via Vaccheria, via Stradello Basso, via Rossini, via Torchio, via Stradello Lama est, via Grande Rosa, via Cà Vecchia, via della Resistenza, via Foschiera, via Stradello Morello (compreso il piazzale dell’isola ecologica e del Mercatino del riutilizzo), via Arginetto, via Canale e via Marconi.

Naturalmente, per consentire il corretto rifacimento del manto stradale, saranno necessarie temporanee chiusure della circolazione di veicoli, con cantiere mobile.

Per i lavori l’amministrazione comunale ha investito 400.000 euro, confermando lo stanziamento che a partire dal 2015 ha raddoppiato la cifra rispetto ai 200.000 precedenti.

Per fornire informazioni, suggerimenti e segnalazioni è possibile iscriversi al servizio Filo Diretto, direttamente sul sito internet del Comune o presso l’Urp di via Garibaldi 48 (numero verde 800.719181).