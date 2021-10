San Giovanni in Persiceto, si spaccia come promotore finanziario e le sottrae 360.000 euro. Arrestato dai carabinieri

San Giovanni in Persiceto, si spaccia come promotore finanziario e le sottrae...

I carabinieri della stazione di Crevalcore hanno arrestato un 52enne (percettore di reddito di cittadinanza) per truffa aggravata e tentata estorsione.

In particolare l’uomo, spacciandosi per promotore finanziario, ha convinto con artifizi e raggiri una donna a versagli la somma di € 300.000 nell’arco temporale di un anno e mezzo, con la falsa promessa di effettuare investimenti vantaggiosi per lei.

Il 27 settembre l’uomo ha chiesto nuovamente denaro alla vittima, minacciando di rivelare ai suoi familiari i debiti contratti, stabilendo un incontro il giorno successivo presso un bar di San Giovanni in Persiceto. Durante lo scambio di denaro, avvenuto nella serata del 28 settembre, i militari sono intervenuti arrestando il 52enne nella flagranza di reato. La somma di denaro recuperata è stata restituita alla donna.

Addosso al malfattore sono state trovate carte di credito prepagate, utilizzate dallo stesso per l’accredito illecito delle somme di denaro.

L’arrestato è stato associato presso la Casa circondariale di Bologna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.