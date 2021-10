Modena: un nuovo arresto per spaccio di droga

Nella tarda serata di ieri, 1 ottobre, personale della Sezione Operativa della Compagnia di Modena, unitamente agli operatori del Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia Locale di Modena, nella zona di Via Vignolese, hanno tratto in arresto un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’indagato, 37enne, è stato fermato a bordo della sua vettura dopo un primo tentativo di fuga. All’interno dell’auto sono state rinvenute alcune dosi di cocaina e oltre 500 euro in contanti. La perquisizione è stata estesa al suo domicilio, dove sono state sequestrate altre 8 dosi di cocaina. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per vicende analoghe, è stato arrestato. Il servizio rientra nell’ambito delle attività di prevenzione della diffusione delle droghe, che vede frequentemente impegnati i Carabinieri e la Polizia Locale, in servizi congiunti nei luoghi di aggregazione giovanile.