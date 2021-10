Tre persone arrestate a Molinella durante i servizi antidroga dei carabinieri

ADV





Nella serata di ieri, i controlli del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Molinella hanno portato all’arresto di tre persone dedite al traffico di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

Il primo, un 50enne italiano, è finito in manette durante una perquisizione domiciliare eseguita nel ferrarese, resasi necessaria per verificare le informazioni acquisite dai militari che indicavano un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti avviata dall’uomo. Le ipotesi dei Carabinieri della Compagnia di Molinella sono state confermate dal ritrovamento di 44 grammi di cocaina, 4 grammi di eroina, 3 bilance digitali e 70 euro in contanti.

Le altre due persone, un 38enne e un 39enne, sono state arrestate mentre raccoglievano 25 piante di cannabis, alte 2 metri e del peso di circa 1 kg ciascuna, da un terreno di Malalbergo. Sottoposti a una perquisizione domiciliare, i due soggetti sono stati trovati in possesso di circa 11 kg di droga (marijuana e hashish), 2 bilance digitali, 33.910 euro in contanti, del materiale idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente e un rilevatore di frequenze radio.

In sede di giudizio direttissimo presso il Tribunale di Ferrara, l’arresto del 50enne è stato convalidato e lo stesso è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza e la permanenza notturna in casa.

Il 38enne e il 39enne, invece, sono stati tradotti in carcere.