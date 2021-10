Alla Fondazione San Carlo di Modena parte una nuova edizione del progetto “Piccole ragioni”

ADV





Mercoledì 6 ottobre, alle ore 17, presso la Fondazione San Carlo di Modena (via San Carlo 5), viene inaugurata la dodicesima edizione di Piccole ragioni: filosofia con i bambini, con una conferenza pubblica di Gianluca Cepollaro dal titolo Educazione al paesaggio, introdotta dagli interventi di Giuliano Albarani, Presidente della Fondazione San Carlo, e Grazia Baracchi, Assessora del Comune di Modena con deleghe a Istruzione, Formazione professionale, Sport, Pari opportunità. Il percorso progettuale sarà in parte aperto al pubblico, in parte riservato alle insegnanti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie.

Piccole ragioni è un progetto proposto dalla Fondazione San Carlo con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Modena, con l’intento di instaurare una nuova relazione tra le pratiche pedagogiche e la riflessione filosofica, creando situazioni didattiche di tipo dialogico nelle quali i bambini si confrontano su temi etici.

Partendo da questioni che riguardano la quotidianità – spiega Grazia Baracchi, Assessora del Comune di Modena – l’esercizio della filosofia si è dimostrato un utile strumento per sviluppare la capacità critica dei bambini, favorendo il dialogo e il confronto. Inoltre, il progetto, che con la collaborazione della Fondazione San Carlo puntiamo a estendere ad altri ordini scolastici, ha consentito di strutturare percorsi che sono entrati a far parte del piano dell’offerta formativa proposta dal Centro Memo ai docenti. Gli insegnanti possono quindi sviluppare e introdurre nella loro esperienza di educatori percorsi didattici che si avvalgono degli strumenti offerti dalla filosofia con i bambini, strumenti che permettono agli alunni di interrogarsi su questioni rilevanti, come il rapporto con gli altri e con la diversità, la conoscenza di sé, la gestione delle emozioni e dei conflitti, l’accettazione di regole condivise e il rispetto per l’ambiente.

La conferenza Educazione al paesaggio è a cura di Gianluca Cepollaro, vicedirettore di Trentino School of Management, e sarà dedicata all’importanza che una nuova concezione del paesaggio può avere nell’ambito delle azioni scolastiche ed educative rivolte ai bambini. In anni recenti, infatti, grazie a fondamentali ricerche sul rapporto tra uomo e ambiente, si sta affermando l’idea che il paesaggio non costituisca soltanto lo sfondo dell’agire umano, ma sia esso stesso uno “spazio di vita”, ovvero un luogo caratterizzato e determinato da relazioni, dinamiche e trasformazioni, che hanno un’incidenza profonda anche sui processi di apprendimento delle generazioni più giovani.

Il compito di inventare un’educazione al paesaggio sembra agli inizi e la parola stessa, “paesaggio”, è una parola complessa, polisemica – afferma Giuliano Albarani, Presidente Fondazione San Carlo – da porre al centro di una riflessione condivisa di filosofi, pedagogisti, sociologi, urbanisti, psicologi, geologi per aiutare i bambini a interrogarsi criticamente su ciò che li circonda. È infatti proprio la concezione del paesaggio come “spazio di vita” che lo rende straordinariamente interessante in termini educativi, una vera “occasione”, all’interno del quale è possibile far riflettere i ragazzi su temi rilevanti per vivere il presente e futuro, dalla gestione delle risorse naturali alla qualità degli spazi costruiti, dalla cura del patrimonio culturale al cambiamento climatico.

La conferenza si svolgerà nel Teatro della Fondazione San Carlo, nel rispetto delle prescrizioni normative in vigore per il contenimento del contagio da Covid-19. I posti sono limitati: è obbligatoria pertanto la prenotazione, da effettuare inviando una email all’indirizzo memo@comune.modena.it. Al momento della prenotazione andranno indicati, oltre al proprio nome e cognome, un indirizzo email e un recapito telefonico. In ottemperanza ai decreti in vigore, per accedere alla conferenza sarà necessario esibire il Green Pass.

Sarà possibile assistere alla conferenza anche in diretta web sul sito www.fondazionesancarlo.it

Per informazioni: Fondazione San Carlo via San Carlo 5 – 41121 Modena tel. 059 421240 – email: cc@fondazionesancarlo.it