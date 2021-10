Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 5 ottobre

ADV





Nuvolosità variabile, più estesa al primo mattino e in serata e associata a piogge e locali rovesci temporaleschi, principalmente lungo i rilievi; schiarite prevalenti durante le ore centrali della giornata. cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto con precipitazioni anche temporalesche sul settore occidentale della regione; precipitazioni più deboli e localizzate sul resto della regione. Tendenza a rasserenamenti dalla tarda mattinata, a partire dal settore occidentale con precipitazioni residue solo sui rilievi. Temperature senza variazioni di rilievo le minime e comprese tra 16 e 19 gradi; in aumento le massime lungo la costa e comprese tra i 23 gradi della pianura occidentale e i 26 gradi della Romagna. Venti in prevalenza moderati dai quadranti meridionali, con raffiche forti sui rilievi; venti più deboli sulla pianura piacentina. Mare mosso, molto mosso al largo e sulla costa ferrarese.

(Arpae)