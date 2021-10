A Baricella ritorna la Fire di Sdazz… e si tinge di rosa!

ADV





Dopo un anno trascorso senza l’antica fiera dei setacci per via dell’emergenza sanitaria, è stata ferma la volontà dell’Amministrazione in carica di dare alla cittadinanza un forte segnale di ripartenza con lo svolgimento, dal 16 al 18 ottobre, della ormai tradizionale “Fire di Sdazz” di Baricella.

Finalmente quest’anno la Fiera tornerà ad animare le strade di Baricella, dando spazio ad iniziative e spettacoli promossi in collaborazione con soggetti privati, Comitati e Associazioni culturali, sportive e di promozione sociale del territorio, pur nel rispetto della normativa vigente contro la diffusione del Covid-19.

Per la prima volta la Fire di Sdazz si tinge di rosa: tutte le iniziative avranno come sfondo un tema dedicato al mondo femminile. Il filo conduttore del programma, difatti, è proprio la “donna”: da sempre simbolo di vita e di rinascita, questa scelta vuole essere di buon auspicio per una ripartenza del nostro territorio, mettendo al centro il ruolo della donna.

Ed è proprio con una mostra tutta al femminile che sabato 9 ottobre verrà inaugurata la Fire di Sdazz dell’anno 2021. Alle ore 15:30 ci sarà l’apertura dell’esposizione delle opere dell’artista Rosloca – a cura di Claudio Sini – presso Il Bargello (Galleria Magnanini).

A seguire l’iniziativa “Dante in dialetto bolognese” con la lettura del Primo Canto della Divina Commedia – a cura di Giorgina Soverini-.

Nella sezione in calce il Programma della Fire di Sdazz 2021, un programma ricco di iniziative che avranno luogo a Baricella e frazioni da sabato 9 a sabato 23 ottobre 2021.

Nei prossimi giorni nelle cassette postali i cittadini troveranno la versione cartacea del programma insieme al giornalino comunale di Settembre.

Per tutte le iniziative è obbligatorio il Green Pass, ai sensi della normativa vigente in materia.