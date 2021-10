Carpi, nuova videoclip a fumetti per campagna “Sei sicuro?”

ADV





Sono gli attraversamenti stradali e le “case avanzate” il tema della prossima “videoclip” prodotta dall’Assessorato comunale alle politiche giovanili nell’ambito della campagna di informazione e sensibilizzazione “Sei sicuro?”, promossa dagli assessorati alla Sicurezza e alla Mobilità urbana: quarta e ultima della serie, sarà disponibile da venerdì 8 ottobre sul canale Youtube della Città di Carpi.

Questi brevi video informativi – il primo è del 16 settembre, inizio della Settimana europea della Mobilità – escono dalla tavoletta grafica di Luca “Golix” Golinelli (@dilloconunfumetto) e si aggiungono con efficacia ai manifesti e alle cartoline distribuiti nei gazebo della Polizia locale in collaborazione con Fiab.

Per raccontare gli articoli del Codice della Strada che regolano l’uso del velocipede, i disegni animati sono accompagnati dalle voci di quattro studenti carpigiani, aspiranti attori – Eleonora Guastalla, Leonardo Losi, Lisa Martinelli, Eugenio Radighieri – registrate grazie alla collaborazione con Web Radio Loris presso il circolo” Guerzoni”.

Scopo dei video è la diffusione intergenerazionale del corretto uso della bici e delle parti di strada riservate: le clip presentano le norme di legge ma anche le buone pratiche da adottare in sella, per far sì che il mezzo di trasporto più “verde” sia anche super sicuro. E rispetto ai tradizionali materiali informativi cartacei e alle pubbliche affissioni, le “clip” hanno il vantaggio di restare sempre disponibili, e fruibili con qualsiasi dispositivo (smartphone, notebook eccetera): perciò possono essere utilizzate dalle scuole o in qualsiasi ambito, per interventi di educazione stradale.

L’immagine guida della campagna è un cartoncino quadrato con un ragazzo in bici tra le nuvole, e sul retro il codice QR per aprire la lista delle “clip” che, con la stessa facilità e rapidità, si possono condividere sul proprio profilo “social” e inviate a chiunque e usa il velocipede.