Latte e Coccole Scandiano cambia sede

Il servizio Latte e Coccole di Scandiano si trasferisce nei nuovi locali completamente rinnovati al secondo piano dell’Ospedale Magati, a fianco dei nuovi spazi del “Salute Donna”.

Nel primo semestre del 2021 (dal primo gennaio al primo giugno 2021 ) sono state prese in carico dal servizio 111 mamme per un totale di 556 accessi. L’82% sono residenti a Scandiano. Il 15% residenti nel Distretto di Reggio Emilia. Il 3% è residente nella provincia di Modena. Delle residenti nel Distretto di Scandiano il 40% è di Scandiano, il 30% di Casalgrande, il 15% di Rubiera, il 12% di Castellarano, il 2% di Viano, l’1% di Baiso.

Dall’inizio della pandemia, all’attività in presenza del servizio Latte e Coccole, si è affiancata la chiamata telefonica attiva da parte delle ostetriche a tutte le neo mamme in carico al consultorio del Distretto di Scandiano. In questo modo è stato garantito durante il puerperio, periodo molto delicato dal punto di vista psicologico, un sostegno importante per l’allattamento e la genitorialità, un aiuto determinante in questo periodo storico di aumentato rischio di solitudine a causa del Covid.

L’accesso a Latte e Coccole, come per il servizio Salute Donna, avviene dalla scala E o dall’ascensore 10 (a fianco del bar). Telefono segreteria 0522-850302 (da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:30, sabato 9 -12). Orari di apertura al pubblico: lunedì 15:30 – 18:30; mercoledì 9.30-12:30; venerdì 15:30-18:30.