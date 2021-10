Lepore sindaco di Bologna con il 61,9%

ADV





A Bologna Matteo Lepore (centrosinistra) viene eletto sindaco con il 61,9%, mentre Fabio Battistini del centrodestra si ferma al 29,6%.

“L’obiettivo di far diventare Bologna la città più progressista d’Italia è nella nostra storia. Bologna è la scelta di tantissimi giovani, 2 immigrati su 3 che vengono a vivere qui sono italiani. Progressista è una parola antica che ha un sapore nuovo, vuol dire di non stare con i sovranisti, di non lasciare indietro nessuno perchè dobbiamo uscire dalla pandemia rafforzando il sistema sanitario nazionale, la scuola comunale, vuol dire essere ecologisti e puntare sulle comunità locali e sull’Università. Quella progressista è un’Italia che scommette sulla scienza, sull’innovazione e sulla ricerca che ci permetterà di andare dritti alle politiche, tutti insieme, il fronte dei progressisti e dei democratici”. Così Matteo Lepore, neo sindaco di Bologna in collegamento a “Porta a Porta” su Rai1.

I dati del ministero dell’Interno.

MATTEO LEPORE 94.565 voti – 61,90% – Eletto sindaco

FABIO BATTISTINI 45.282 voti – 29,64%

MARTA COLLOT 3.801 voti – 2,49%

STEFANO SERMENGHI 3.053 voti -2,00%

ANDREA TOSATTO 2.497 voti – 1,63%

DORA PALUMBO 2.433 voti – 1,59%

FEDERICO BACCHIOCCHI 625 voti – 0,41%

LUCA LABANTI 508voti – 0,33%