Lo Sporting Club presenta la Serie A1: l’eccellenza del tennis a Sassuolo

Ci eravamo lasciati ad agosto 2020 con la salvezza in Serie A1 maschile, un momento memorabile per la Città di Sassuolo e per il circolo di via Vandelli che ha raggiunto questo traguardo contro il CT Palermo. Freschi dello scudetto under 16 maschile a squadre, lo Sporting è pronto per iniziare la nuova stagione.

Parte domenica 10 ottobre il Campionato Nazionale a squadre di Serie A1. La formazione dello Sporting è stata inserita nel girone 2 e inizia la prima giornata dal Matchball Siracusa, per proseguire con tre incontri casalinghi sui campi in bolltex. La prima sfida il 17 ottobre sarà contro il TC Santa Margherita Ligure, neo promosso nella categoria maggiore, e che vanta tra le fila giocatori come Andreas Seppi e Fokina Davidovich, tutti Top 100 ATP. Domenica 24 ottobre lo Sporting ospiterà il New Tennis Torre del Greco, quest’anno favoriti per il titolo, una formazione molto solida e rinforzata dall’arrivo di Roberto Bautista Agut (18 ATP). Una volta completato il girone di andata, si procederà al ritorno nel mese di novembre : l’obiettivo della salvezza sarebbe un bel traguardo per i ragazzi e sicuramente lo Sporting ce la metterà tutta.

La squadra maschile è stata riconfermata al completo: Stefano Napolitano (ranking ATP 377 e classifica italiana 2.1), Enrico Dalla Valle (576 ATP e 2.1), e poi i giovani giocatori del vivao Michele Vianello (2.1), Federico Bondioli (2.4), Mattia Ricci (2.6), Giulio Mazzoli (2.6). A completare la “rosa” ci sarà Marton Fucsovic, ungherese attualmente classifica 41 nel ranking mondiale, Pierre – Hugens Herbert (vincitore in doppio del Roland Garros 2021), e gli immancabili Roberto Carballes Baena (spagnolo, 89 ATP), lo sloveno Blaz Rola e il tedesco Daniel Masur. A guidare la squadra non mancherà il Capitano Simone Gentili, che da sempre ha accompagnato lo Sporting in questa avventura. Sarà un lungo percorso che terrà impegnati i giocatori per quasi due mesi, ma la grinta e la passione non mancano.

Gli incontri prevedono quattro singolari e due doppi che si disputano a partire dalle ore 10:00, nei campi coperti in Bolltex per le partite casalinghe.

Come sempre per tutte le manifestazioni l’ingresso per assistere alle partite è gratuito e aperto a tutti, muniti di Green Pass.