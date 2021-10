Castelnuovo Rangone, manutenzione e più servizi dalla variazione di bilancio

ADV





Manutenzione dei parchi, più servizi per l’infanzia, miglioramento dei percorsi ciclabili. Il Comune di Castelnuovo Rangone continua ad investire sulla cura del territorio e sui servizi destinati alle persone che lo abitano.

Nella seduta del Consiglio comunale di Castelnuovo di lunedì scorso è stata approvata un’importante variazione di bilancio per finanziare iniziative di grande rilevanza per l’intera comunità. Tra questi, la cura del verde pubblico: sono stati messi a bilancio 215mila euro all’anno per lo sfalcio delle aree verdi, risorse che serviranno a realizzare cinque interventi all’anno nei parchi più grandi e quattro in tutte le altre aree, comprese quelle marginali. Beni preziosi del territorio castelnovese, sui parchi l’Amministrazione comunale ha scelto di puntare e in quattro anni la cifra destinata alla manutenzione è aumentata in modo significativo (nel 2017 si attestava sui 140mila euro).

È contenuto nella variazione di bilancio anche l’aumento di 20mila euro per l’apertura della nuova sezione di asilo nido, che ha permesso di ampliare l’offerta con nove posti in più e migliorare così un servizio prezioso per le famiglie. Dal Consiglio è arrivato il via libera anche allo stanziamento di 150mila euro per il completamento dell’illuminazione della ciclabile su via Vandelli, compreso il rifacimento del manto stradale, a conferma della sempre maggiore attenzione dell’Amministrazione ai percorsi di mobilità alternativa e sostenibile.

“Prosegue il nostro impegno per rendere sempre più bello e accogliente il nostro territorio. Dalla cura del verde alla manutenzione delle ciclabili, passando per l’ampliamento del servizio nido, abbiamo voluto rispondere con azioni concrete alle esigenze della nostra comunità” afferma il Sindaco Massimo Paradisi.