Protezione civile, oggi a Reggio convegno di approfondimento dedicato ai professionisti delle discipline tecniche

Oltre sessanta professionisti delle discipline tecniche hanno preso parte questo pomeriggio al convegno “Professioni tecniche e protezione civile”, promosso al Centro internazionale Loris Malaguzzi dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Struttura tecnica nazionale (Stn) formata dalle rappresentanze degli ordini degli architetti, dei geometri e dei geologi, e degli ingegneri a supporto della Protezione civile. Obiettivo dell’evento, quello di promuovere e diffondere le conoscenze in materia di protezione civile, con particolare riferimento alle attività tecniche di prevenzione e in emergenza. Il convegno si inserisce inoltre nelle azioni previste dalla campagna di informazione e comunicazione “Più pronti, più sicuri. Buone pratiche di protezione civile” promossa dall’Amministrazione comunale per cittadini e professionisti sul sistema di protezione civile comunale, sui comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza nei diversi scenari di rischio, comprendendo in quest’ultimi anche il rischio sanitario connesso ad epidemie e pandemie.

Ad aprire il convegno è stato l’assessore con delega alla Protezione civile Lanfranco de Franco: tra gli interventi anche un approfondimento sul Piano di emergenza del Comune di Reggio Emilia, a cura del comandante della Polizia locale e responsabile del Servizio di Protezione civile Stefano Poma, e la relazione dell’assessora regionale a Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione civile Irene Priolo sul sistema regionale. Due specifici approfondimenti sono invece stati fatti dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Francesco Martino sui ruolo dei Vigili del Fuoco nella gestione delle emergenze e dall’architetto coordinatore Stn Reggio Emilia Walter Baricchi, sulla Struttura tecnica nazionale e sulla presentazione della sezione della provincia di Reggio Emilia. In collegamento è intervenuto inoltre anche Armando Zambrano, presidente della Struttura tecnica nazionale.

“Il Comune di Reggio ha voluto organizzare questa iniziativa in collaborazione con la Struttura tecnica nazionale – ha detto l’assessore Lanfranco De Franco – nell’ambito delle azioni di formazione e prevenzione in materia di Protezione civile: un tema importante, che resta prioritario soprattutto in un’ottica di prevenzione. Anche se in questi mesi l’attenzione è stata focalizzata principalmente sulle azioni legate alla gestione della pandemia, non abbiamo smesso di investire sulla formazione e l’informazione dei cittadini con la campagna “Più pronti, più sicuri”, per far conoscere il Piano di emergenza del Comune di Reggio Emilia e sulle buone pratiche da seguire in caso di emergenza. Il convegno di questo pomeriggio rientra in queste azioni, con l’obiettivo di promuovere la formazione tecnica dei soggetti che intervengono o che devono intervenire preventivamente nelle situazioni di emergenza”.