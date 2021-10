Tornano le visite guidate al Teatro Comunale di Modena

ADV





A Modena tornano, dopo l’interruzione causata dall’emergenza sanitaria, le visite guidate al Teatro comunale Pavarotti – Freni. Si tratta di una straordinaria opportunità offerta a visitatori e turisti per scoprire il “dietro le quinte” della macchina dello spettacolo di un teatro che proprio quest’anno compie 180 anni essendo stato inaugurato nel 1841 come “Teatro dell’Illustrissima Comunità”.

Le prenotazioni sono già aperte sul sito www.visitmodena.it. Le visite guidate si svolgeranno al sabato pomeriggio a partire dal 23 ottobre (escluso il 6 novembre) e sono previsti piccoli gruppi con un massimo di dieci persone in due orari: alle 15 e alle 16.30. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona (8 euro per bambini tra i 6 e i 12 anni, gratuito per i più piccoli). Serve il Green Pass ed è prevista l’osservanza delle norme di prevenzione con mascherine e distanziamento.

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Teatro comunale e dal Comune, con il servizio Turismo e Promozione della città, con il supporto tecnico di Modenatur. Informazioni: info@visitmodena.it, tel. 0592032660.

L’itinerario prevede un viaggio nella storia della struttura, che ha mantenuto l’originario splendore grazie ai restauri realizzati nel corso degli anni, e in alcuni dei suoi ambienti più suggestivi: dalla platea al palcoscenico, dall’atrio al ridotto, fino alle zone mai accessibili al pubblico come la Sartoria o la sala delle Scenografie da dove escono capolavori che viaggiano nei teatri di tutto il mondo.

Il teatro, intitolato a due artisti modenesi di fama internazionale come Luciano Pavarotti e Mirella Freni, è caratterizzato da un’eccellenza acustica ed è riconosciuto per la qualità del cartellone (con spettacoli di lirica, di balletto e di concerti) e delle produzioni.