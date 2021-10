Giornata nazionale Pans/Pandas, molte caserme dei Vigili del fuoco illuminate di verde come a Modena

ADV





Il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ha dato il proprio sostegno al Comitato Italiano Genitori Pans/Pandas per sensibilizzare l’opinione pubblica verso questa malattia, pressoché sconosciuta in Italia.

La sindrome PANDAS è una malattia autoimmune da streptococco, che colpisce i bambini causando comportamenti neuropsichiatrici improvvisi, anche acuti.

Il Comando di Modena come tanti altri in Italia si è illuminato di verde, simbolo di speranza, nella serata di oggi 9 ottobre in concomitanza con la giornata nazionale PANS/PANDAS.