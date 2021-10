Assalto all’ATM dell’Emil Banca a Bologna

ADV





Alle prime ore dell’alba i Carabinieri di Bologna sono intervenuti presso la locale agenzia Emil Banca Credito Cooperativo, ubicata in via Toscana, dove poco prima ignoti avevano fatto deflagrare lo sportello ATM con la finalità di asportarne il contenuto. Grazie al tempestivo intervento delle pattuglie dell’Arma impegnate sul territorio bolognese, l’azione delittuosa è potuta durare solo pochi minuti, sufficienti per consentire ai malfattori di asportare solo una parte del contenuto della cassaforte, mentre gran parte del denaro contante è stato lasciato sul posto e poi recuperato dai Carabinieri.

I militari dell’Arma, che hanno proceduto nell’immediato ad eseguire i rilievi tecnici sul luogo del reato, stanno al momento esaminando le immagini sia del sistema di videosorveglianza dell’istituto di credito, sia delle telecamere, pubbliche e private, collocate lungo le strade adiacenti la banca. Non è ancora stato compiutamente quantificato l’ammontare del danno subito.