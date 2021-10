Basket: male l’esordio della Bmr di Scandiano

ADV





Comincia con una sconfitta la stagione della Bmr Basket 2000, battuta in volata a Vigarano Mainarda dal Ferrara Basket 2018. Non bastano alla squadra di Diacci i 20 punti di capitan Germani, l’unico a trovare con continuità la via del canestro. Dall’altra parte è veemente l’avvio di Verrigni, uno degli ex insieme ad Agusto, già in doppia cifra al termine del primo quarto; nel finale è la tripla di Costanzelli a spezzare l’equilibrio, col sorpasso estense sul 58-56, poi è Costanzelli a blindare il risultato dalla linea della carità. Prossimo appuntamento domenica alle 18 al PalaRegnani con la Francesco Francia Zola Predosa.

FERRARA BASKET 2018-BMR BASKET 2000 64-60

FERRARA BASKET 2018: Verrigni 15, Tognon 5, Bianchi 11, Agusto 10, Costanzelli 13, Seravalli 8, Telese, Marzo, Fabbri, Tengueu, Egidi 2, Zanirato. All. Furlani.

BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Magini 7, Longoni 4, Sprude 9, Longagnani 3, Dias 6, La Rocca ne, Magni, Germani 20, Coslovi, Pini 11, Paparella ne, Fontanelli ne. All. Diacci.

Arbitri: Resca e De Palo di Ferrara.

Note: parziali 16-18, 30-30, 49-50.