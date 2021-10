Formula 1, Gp Turchia: vince Bottas. Quarta la Ferrari di Leclerc, ottava quella di Sainz

ADV





Il finlandese della Mercedes trionfa nella 16ma prova del mondiale di Formula 1 davanti a Verstappen e Perez (Red Bull). Charles Leclerc passa il traguardo in quarta posizione, mentre Carlos Sainz è ottavo e viene votato dai fan come “Driver of the Day”, salendo al terzo posto nella classifica dell’Overtaking Award, a sei sorpassi dal leader Vettel. Dopo una grande rimonta Hamilton (Mercedes) chiude al quinto posto e perde la leadership della classifica piloti, Verstappen grazie al secondo posto torna infatti in testa al mondiale.