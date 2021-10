Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 11 ottobre

ADV





Nella mattinata sereno o poco nuvoloso sul settore centro-occidentale della regione, addensamenti invece sul settore orientale, associati a precipitazioni che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, in particolare sulle aree costiere e sulla Romagna nelle ore mattutine. Tendenza a rapido esaurimento dei fenomeni, con attenuazione della nuvolosità anche sulle aree orientali. Sereno o poco nuvoloso per il resto della giornata, salvo residui addensamenti sull’appennino romagnolo. Temperature minime con valori compresi tra 8 e 12 gradi; massime tra 17 e 19 gradi. Venti deboli prevalentemente occidentali nell’entroterra, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali a fine giornata. Saranno invece ancora nord-orientali tra moderati e forti sul mare e sui settori litoranei, con rinforzi anche di forte intensità sui settori costieri romagnoli. Mare agitato al mattino, molto mosso per il resto della giornata.

(Arpae)