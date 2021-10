Pubblicato il bando per la gestione dei locali di via Nievo

E’ stato pubblicato l’avviso esplorativo per la gestione dei locali siti in via Nievo 18 rivolto a forme associative ed enti del terzo settore. La convenzione ha tra le proprie finalità lo svolgimento di attività didattiche/laboratoriali attraverso proposte di soggetti che spaziano da tematiche motivazionali e di autostima, ricreative ed educative, laboratoriali legati all’alimentazione preparazione e servizio in sala, che diano l’opportunità di miglioramento dell’inclusione sociale e lavorativa di giovani e/o adulti disoccupati o in situazione disagiata.

Le attività richieste dovranno comprende: l’organizzazione del servizio (bar e punto ristoro) con finalità sociali e che risulti anche come punto di incontro per studenti e sportivi che frequentano il Polo Scolastico; la realizzazione di laboratori ed altre attività simili rivolte a persone in condizioni di disagio o di generale difficoltà con l’obiettivo di fornire la possibilità di acquisire competenza specifiche anche di tipo lavorativo, abilità pratico-manuali; favorire attività e laboratori che diano risalto all’attenzione dell’individuo, nonchè atteggiamenti, motivazioni e responsabilità tipiche dell’ambiente lavorativo, favorendo anche momenti di socializzazione ed aggregazione.

“Con le finalità espresse in questo bando – commenta il Vicesindaco di Sassuolo Camilla Nizzoli – vogliamo offrire l’opportunità di creare un nuovo punto di riferimento di formazione e aggregazione sociale inclusivo”.

“Nuove occasioni per persone con differenti tipi di problematiche e di età trasversali – prosegue l’Assessore alle Politiche Sociali Sharon Ruggeri- un enorme impatto sociale positivo pronto per essere accolto nella nostra città”.