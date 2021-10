Temperature previste in abbassamento, accensione degli impianti anticipata anche a Reggio Emilia

ADV





Considerato che per i prossimi giorni sono previste condizioni climatiche altamente variabili, con temperature minime in abbassamento, come risulta dai bollettini meteorologici, il Comune di Reggio ha disposto l’anticipo dell’accensione del riscaldamento da domani, martedì 12 ottobre.

Le condizioni climatiche previste possono infatti essere motivo di disagio per i cittadini e

in particolare per categorie come bambini, anziani e ammalati. Il sindaco ha pertanto firmato un’ordinanza che prevede l’ampliamento del periodo di attivazione degli impianti termici del Comune di Reggio Emilia per la durata massima di 7 ore giornaliere a decorrere dal 12 ottobre e sino all’entrate in vigore del consueto calendario delle accensioni, previsto per venerdì 15 ottobre.