Torna a Modena ‘MoRe Impresa Festival’

Torna a Modena il 13, 14 e 15 ottobre MoRe Impresa Festival, il festival delle imprese che si svolge presso la Camera di Commercio di Modena, che è per l’appunto la casa delle imprese modenesi. Un’iniziativa promossa da Lapam Confartigianato con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, UniMoRe, Comune di Modena, Adapt e con il sostegno economico della Camera di Commercio di Modena, Formart e Fraer Leasing, per parlare di lavoro e imprenditoria.

Tra gli ospiti Michele Tiraboschi, Davide Rampello, Francesco Costa, Cristina Tajani, Stella Gubelli e tanti altri protagonisti del mondo della formazione, dell’impresa e del giornalismo italiano.

Sono ben 113 le classi iscritte da istituti superiori della provincia di Modena: Istituto Fermi, Liceo Sigonio, Istituto Calvi, Istituto Vallauri, Liceo Fanti, Istituto Spallanzani e Istituto Da Vinci. A queste della provincia modenese si aggiunge l’Istituto Einaudi di Correggio. La maggior parte delle classi seguirà gli eventi in streaming mentre alcune del Sigonio e del Fermi, essendo di Modena città, potranno partecipare anche in presenza.

Il Segretario Generale Lapam, Carlo Alberto Rossi (foto), sottolinea: “Dopo il successo della prima edizione realizzata a dicembre 2019 e lo stop forzato imposto dalla pandemia nel 2020, siamo pronti per coinvolgere nuovamente il mondo delle imprese, i nostri associati e i principali attori del territorio, in un dibattito aperto sui grandi temi che interessano la nostra contemporaneità: sostenibilità ambientale, rapporto scuola lavoro, futuro del territorio, nuove tecnologie, made in Italy. Un’occasione nata per raccogliere nuove idee e per meglio indirizzare la nostra azione di rappresentanza, con un’importante novità rispetto al passato: il coinvolgimento diretto delle scuole secondarie di secondo grado delle due province in cui operiamo”.

Il Presidente Generale Lapam, Gilberto Luppi, allarga il ragionamento: “La scelta di coinvolgere anche in questo caso il mondo della scuola e della formazione è dettata da due motivi: far sentire protagonisti i più giovani dopo due anni difficili e rispondere ad una esigenza sempre più marcata e sentita dalla nostre imprese. Mi riferisco alla necessità di uno ‘scambio’ proficuo tra giovani e mondo del lavoro che ad oggi è troppo spesso assente e non solo a causa dei continui cambiamenti della normativa sulla cosiddetta alternanza scuola/lavoro. Troppo spesso infatti il disallineamento tra aula e azienda comincia prima e precisamente da una mancata comprensione delle reciproche realtà. Le scuole e i più giovani non conoscono le potenzialità delle imprese italiane e le aziende non sono agevolate nel costruire un dialogo continuativo con le istituzioni scolastiche. Come associazione – puntualizza il presidente Lapam – siamo molto attenti a questo mondo, e pensiamo anche alla recente convenzione siglata con Cdr e FORMart”.

Il Sindaco Muzzarelli spiega: “Solo insieme si riparte, oggi abbiamo bisogno di accelerare sugli assi della sostenibilità e sul digitale, e sulla formazione coinvolgendo le scuole. L’export di Modena sta andando bene, ha superato le performance del 2019, siamo attrattivi e vogliamo continuare a lavorare su questa strada. Grazie a Lapam per questa opportunità e a tutti i partner coinvolti dall’iniziativa”.

Stefano Bellei, Segretario Generale della Camera di Commercio di Modena, aggiunge: “Nel nostro territorio c’è un’impresa ogni 9 abitanti, è evidente che le ricadute vanno molto oltre la dimensione economica, ma sono anche di natura sociale. Fare rete tra diversi soggetti è decisivo: MoRe Impresa Festival è anche un momento di formazione per gli imprenditori, un’occasione di crescita molto importante e significativa”.

Conclude Carlo Alberto Rossi: “È vero che dobbiamo tutti pensare alle nostre priorità, ma è altrettanto vero che senza un punto di incontro difficilmente recupereremo il gap che ci separa dai nostri principali competitor. Paesi, anche vicini, che hanno saputo mettere in cima alla loro agenda lo sviluppo delle competenze e che per questo, oggi, possono dettare l’agenda anche ad altri. Noi, con questa iniziativa, ci auguriamo nel nostro piccolo di aver contribuito a facilitare questo scambio”.

Il MoRe Impresa Festival sarà anche l’occasione per proseguire il percorso del congresso Lapam, con lo spazio per le associazioni federate (Licom, Confartigianato e Aspim). Il programma completo e lo streaming della tre giorni sul sito www.moreimpresafestival.it.