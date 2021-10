Chiusure notturne programmate su Tangenziale di Bologna e Ramo Verde

ADV





Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia situato al km 16+400, in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, martedì 12, alle 6:00 di mercoledì 13 ottobre, sarà chiuso lo svincolo 8 “Fiera”, in entrata verso San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 8bis Viale Europa.

Sul Ramo Verde Tangenziale di Bologna, per consentire programmati lavori di manutenzione della segnaletica verticale, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con lo svincolo per San Giovanni in Persiceto e la Tangenziale di Bologna, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Viale Emilio Lepido e Viale Alcide de Gasperi con rientro sulla Tangenziale allo svincolo 2 “Borgo Panigale”.