Aggiornamento in merito alle chiusure su Sul Ramo Verde Tangenziale di Bologna, A1 e A14

Sul Ramo Verde Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura del tratto

compreso tra l’allacciamento con lo svincolo per San Giovanni in Persiceto e la Tangenziale di Bologna, verso la Tangenziale, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 13, alle 6:00 di giovedì 14 ottobre.

****

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire il trasporto della fresa TBM dai cantieri per il potenziamento della A1 – in corrispondenza di Barberino del Mugello – a un’area di deposito, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Panoramica “Località La Quercia” e “Località Aglio”, in entrambe le direzioni, verso Firenze e Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti consecutive di giovedì 14, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 ottobre con orario 22:00-6:00;

-dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 ottobre;

-dalle 22:00 di sabato 23 alle 6:00 di domenica 24 ottobre.

Saranno completamente chiuse le stazioni autostradali di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata e in uscita e chiusa anche la stazione di Barberino in entrata in verso Firenze e in uscita per chi proviene da Milano.

Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, saranno chiuse anche le aree di servizio “Badia Nuova ovest” e “Aglio est”.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Panoramica.

****

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 13, alle 6:00 di giovedì 14 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene da Milano/Firenze ed è diretto verso Padova.

In alternativa, si consiglia:

a chi proviene da Firenze, di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio e di entrare alla stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13;

a chi proviene da Milano, di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale e di entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.