Il presidente Bonaccini riceve il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna, Rodolfo Santovito

ADV





Il presidente Stefano Bonaccini ha incontrato oggi in Regione il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna, il colonnello Rodolfo Santovito.

Entrambi hanno convenuto sulla necessità della massima collaborazione istituzionale nel momento in cui bisogna proseguire nell’azione di contrasto alla pandemia, per uscire definitivamente dall’emergenza sanitaria e rafforzare la ripresa economica e di ogni attività. Una fase nella quale ci deve essere il pieno ascolto dei cittadini, per rispondere ai bisogni delle comunità in condizioni di piena sicurezza e ritrovata socialità.

Infine, un grazie rinnovato al Colonnello Pierluigi Sollazzo, per tre anni sotto le Due Torri e passato alla guida dell’Ufficio operazioni del Comando generale dell’Arma di Roma.