Continua la riqualificazione della viabilità in centro storico a Formigine

Approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo di riqualificazione di altre strade del centro storico di Formigine: dopo i due stralci sulla piazza, si continua l’opera con le vie San Pietro, Trento Trieste, Via Monte Grappa, e intervenendo anche sull’illuminazione di via Marchese e via Marconi. Nelle strade in oggetto verranno infatti rinnovati infrastruttura e pali dell’illuminazione, continuando con lo stile adottato per via Fiume.

Fra gli interventi previsti nel progetto quindi, oltre al posizionamento di nuovi pali anche l’allargamento dei pedonali antistanti ai negozi, protetti da transenne sfilabili, creando un collegamento dedicato tra Piazza Arnò e il centro e tra via Giardini e via Trento Trieste. Anche via Monte Grappa verrà riqualificata in questo modo: nuovi lampioni, marciapiede allargato e transenne sfilabili. Nella porzione nord di Via Trento Trieste verranno inoltre realizzate due isolette di protezione, in sasso. Tutti i punti luce saranno quindi riqualificati nel senso della sostenibilità nel contesto del progetto “Energy Performance Contract” che ha già permesso di installare migliaia di luci LED a basso consumo energetico. La scelta delle transenne sfilabili va incontro alle esigenze di polifunzionalità degli spazi per assicurare la massima fruibilità in occasione di eventi e manifestazioni che richiedano l’assenza di ostacoli. Un occhio di riguardo anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche perché il progetto eliminerà alcuni dislivelli e scalini, creando un unico spazio praticamente privo di variazioni altimetriche. Sono infine sette i posti auto che verranno risistemati in via San Pietro, per un intervento il cui costo è stimato in 153 mila euro iva compresa, dalla durata stimata in circa 45 giorni e la cui partenza è prevista nella prima parte del mese di novembre. “La riqualificazione degli spazi urbani riportandoli a misura d’uomo continua – afferma il Sindaco di Formigine Maria Costi – e ora prende il via questo nuovo intervento che rappresenta la continuazione del lavoro sulla nuova piazza, che è già tanto apprezzata e frequentata. Abbiamo presentato questo intervento anche al consiglio di frazione nei giorni scorsi, e le riqualificazioni continueranno anche nelle altre frazioni formiginesi”.