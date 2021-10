‘‘Voucher per lo sport 2021”: sostegno economico alle famiglie fioranesi per l’iscrizione dei figli alle attività sportive

‘‘Voucher per lo sport 2021”: sostegno economico alle famiglie fioranesi per l’iscrizione...

ADV





Anche quest’anno il Comune di Fiorano Modenese intende proseguire la sua opera di sostegno allo sport attraverso appositi voucher assegnati a famiglie con fasce di reddito medio-basso, per la prosecuzione dell’attività sportiva da parte dei loro figli.

Lungo il 2020/21 hanno beneficiato del contributo ben 52 famiglie fioranesi, per un importo totale di 10 mila euro. L’opportunità arrivava dalla Regione Emilia-Romagna, che stanziò 3 milioni di euro. L’Amministrazione aveva integrato la dotazione regionale con risorse proprie, per un importo di 6 mila euro aggiuntivi, così da rendere ancora più incisivo l’intervento di sostegno alla pratica motoria e sportiva giovanile del territorio. Allo stesso tempo, i “Voucher per lo Sport” rappresentano, ieri come oggi, un aiuto alle stesse associazioni e società dilettantistiche che rischiano di vedere diminuiti cospicuamente il numero dei loro iscritti, date le difficoltà derivate dal Covid. Per l’anno 2021/22, quindi, i contributi sono confermati, seppure senza fondi regionali, ma con le sole forze economiche del nostro Comune .

Potranno fare domanda le famiglie residenti a Fiorano Modenese con ISEE pari o inferiore ai 28 mila euro (tetto quasi raddoppiato rispetto all’anno scorso) purché l’età del ragazzo o della ragazza sia compresa tra i 6 e i 16 anni. Il valore del voucher ammonta a 150 euro per un figlio che pratica sport, 200 euro in caso di due figli, 250 euro per tre o più figli. Il termine ultimo per presentare modulo compilato – rintracciabile sul sito comunale – e documentazione richiesta è il 15 novembre 2021, tramite consegna a mano presso Ufficio Sport, oppure tramite la mail sport@fiorano.it (PEC: comunefiorano@cert.fiorano.it).

A seguito della raccolta delle domande il Comune stilerà una graduatoria, fino a esaurimento del budget previsto, che ammonta a 10 mila euro. Ai nuclei con tre o più figli verrà riservato fino al 25% dei voucher disponibili. Per ulteriori informazioni: sport@fiorano.it o 0536/833415 – 833418.