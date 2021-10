L’Orione torna alla grande

ADV





Domenica 17 ottobre, presso la palestra del comune di Novellara, l’Orione è tornata alla grande presentandosi con ben 15 atleti con ambizioni di vittoria molto alte, ma soprattutto con una forte voglia di divertirsi tutti insieme.

Previsioni mantenute in tutti i sensi, sia dal punto di vista agonistico che post agonismo, con un pranzo in compagnia a festeggiare le medaglie conquistate.

Di seguito i risultati ottenuti a livello individuale, nell’Arco Nudo Senior Femminile, primeggia Fabris Livia che vince la gara, Arco Nudo Senior Maschile Casali Micheal (suo esordio in una gara indoor) si piazza al 3° posto, nell’Arco Olimpico Master Maschile Braglia Corrado, ottiene un ottimo 3° posto.

Nella gara a squadre i nostri atleti hanno ottenuto un 1° posto Arco Nudo Senior Maschile composta da (Casali Micheal, Rabitti Luca e Benassi Luciano), 1° posto per l’Arco Nudo Senior Femminile composta da (Fabris Livia, Prodi Mascia e Di Matteo Isabella).

Nell’Arco Olimpico Master Maschile 2° posto per la squadra composta da (Braglia Corrado, Torelli Massimo e Tozzetti Gianfranco), 2° posto per la squadra Arco Compound Senior Maschile composta da (Battistini Fabio, Giuliani Mirko e Azzolini Fabio), con un risultato di squadra di 1620 punti valido per la qualifica ai Campionati Italiani di Società 2022, i componenti della squadra hanno dichiarato che sicuramente possono fare di meglio.

Piazzamenti di rilievo nelle proprie categorie, per Casali Emanuele (sua prima gara), Boeri Franco e un ottimo ritorno alle competizioni di Ricchetti Fabio.

Questo è solo l’inizio per l’Orione.

(Segreteria Arcieri Orione)