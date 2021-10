Reggio Emilia ai raggi x: 2 patenti ritirate e otto grammi di droga sequestrati nei controlli dei carabinieri

ADV





Due conducenti sono stati sorpresi dai carabinieri della compagnia di Reggio Emilia guidare i rispettivi veicoli dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: ad entrambi sono state ritirate le rispettive patenti di guida e comminate le sanzioni previste dalla legge. Quattro persone sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico ed ora rischiano la sospensione delle rispettive patenti. Questo è il bilancio dei serrati controlli stradali eseguiti nel weekend dai carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia con il fine di garantire maggior sicurezza sulle strade.

In tutto i militari reggiani hanno controllato 135 persone e 118 tra automezzi e motocicli nei posti di blocco e di controllo eseguiti nelle strade di maggior traffico, dove hanno proceduto anche alla contestazione di alcune contravvenzioni al codice della strada in prevalenza per violazioni delle norme di sicurezza. In particolare i carabinieri reggiani hanno sorpreso 2 conducenti (un 51enne di Scandiano e un 21enne di Reggio Emilia) guidare i rispettivi veicoli dopo aver consumato smodatamente bevande alcoliche: a loro i militari hanno ritirato la patente di guida e operato la denuncia per guida in stato d’ebrezza. Quattro conducenti i (due 18enni, un 21enne tutti di Reggio Emilia e un 31enne di Carpi) sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga (5 grammi di marjuana, uno di hascisc e 2 di cocaina): trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico i quattro verranno segnalati alla Prefettura reggiana che sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri potrà loro ritirare per la sospensione i rispettivi documenti di guida ed espatrio posseduti.