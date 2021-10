Concerto in duomo domenica a Guastalla

ADV





Domenica 24 ottobre alle ore 17.00 presso il duomo di Guastalla si terrà un concerto per tromba (Ivano Ascari) e organo (Leonardo Carrieri) inserito nella consolidata Stagione Musica intorno al fiume promossa dall’Associazione “Serassi”.

Tornerà a suonare l’organo Giuseppe Serassi costruito nel 1794, uno dei più importanti organi italiani rimasto sino ai nostri giorni in eccezionale stato di conservazione ed integrità dei materiali. L’organo di dimensioni eccezionali per l’epoca conta quasi 2000 canne divise su due tastiere. Il trombettista d’eccezione Ivano Ascari, guastallese ma residente in Trentino; già prima tromba dell’Orchestra Sinfonica “Haydn” di Trento e Bolzano e membro dell’ensemble “Gli Ottoni di Verona” per due decenni. Docente presso il Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti” di Trento e Riva del Garda ha all’attivo numerose incisioni discografiche e concerti in tutto il mondo. Il concerto prevede brani originali per organo e trascrizioni per tromba e flicorno di brani dei secoli XVIII e XIX. Questa in estrema sintesi l’idea del programma di Ivano Ascari e Leonardo Carrieri. Per Ascari si tratta di un ritorno nella chiesa che lo ha visto suonare molte volte da ragazzo durante le messe e per le vigilie di Natale insieme al compianto organista Primo Bertolotti. L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti con green pass. Il concerto è in collaborazione con il comune di Guastalla e con il contributo di Smeg.