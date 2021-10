Accordo per la gestione del Centro per Bambini e Famiglie presso l’Ospedale di Sassuolo

Accordo per la gestione del Centro per Bambini e Famiglie presso l’Ospedale...

ADV





È stato approvato lo schema d’accordo che porterà alla convenzione tra il Comune di Sassuolo, in nome e per conto dei Comuni aderenti all’Unione, e l’Ospedale di Sassuolo per il funzionamento del Centro per Bambini e Famiglie presso il reparto di Pediatria del nosocomio cittadino. Lo ha approvato la Giunta, con la delibera n° 201 del 19 ottobre, in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio.

“Per quanto concerne specificatamente il Centro per Bambini e Genitori “La Trottola 3” presso il reparto di pediatria dell’Ospedale di Sassuolo – si legge nella delibera di Giunta – il Comune di Sassuolo, nell’ambito della gestione ordinaria del servizio, adotta tutti gli atti amministrativi necessari, inclusa la stipula della convenzione con il soggetto gestore dell’Ospedale, per garantirne il funzionamento sulla base dei seguenti indirizzi di massima:

attivazione del servizio da settembre a giugno, per complessivi dieci mesi all’anno;

collaborazione con la Scuola Ospedaliera, Istituto Comprensivo Sassuolo 2° Nord;

flessibilità rispetto alla fascia d’età di intervento; progettazione delle attività, nel quadro del progetto pedagogico di riferimento, con particolare riferimento all’integrazione socio-sanitaria”.

In base alla convenzione che verrà stipulata e che sarà in vigore fino al prossimo 31 agosto 2026, il servizio verrà attivato da settembre a Giugno dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 7,30 – 13,30; il martedì ed il giovedì pomeriggio nella fascia oraria 14-17.