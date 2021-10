Castelnovo Monti, chiusura della strada tra via I° Maggio e via Monzani

Il Comune di Castelnovo Monti, in relazione all’intervento di riqualificazione che sta interessando l’Isolato Maestà nel centro di Castelnovo Monti, ha emesso un’apposita ordinanza che chiude il transito nel tratto viario tra via I° Maggio e via C.Monzani: si tratta del “sottopassaggio” che transita a lato del grattacielo nel centro di Castelnovo. Sarà mantenuto libero il transito per una larghezza di 3 metri e lunghezza di 13 metri per accedere alle autorimesse dell’abitazione di via Monzani n.1.

La chiusura del tratto durerà per 14 mesi circa, fino al 31 dicembre 2022, per tutto l’arco della giornata sulle 24 ore. In questi giorni invece potrà essere chiuso per alcune ore il transito sul ponte di via Monzani, a seguito dell’istallazione di una gru per il cantiere riguardante l’Isolato Maestà. In questo caso si tratterà di una chiusura temporanea e che sarà risolta entro un paio di giorni.