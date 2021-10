Il Sindaco di Bologna, Lepore riceve la vicepresidente della Commissione Europea Margrethe Vestager

ADV





Il sindaco Matteo Lepore ha ricevuto oggi a Palazzo d’Accursio la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, titolare dell’Antitrust Ue e con la delega al Digitale.

Durante l’incontro si è parlato delle sfide future legate al settore della ricerca e dell’innovazione. La vicepresidente Vestager ha ribadito l’importanza del digitale come elemento costitutivo del futuro delle nostre società e la necessità di investire in competenze digitali. Il Sindaco Lepore ha ricordato il ruolo strategico del Tecnopolo che porterà Bologna ad essere un punto di riferimento a livello internazionale e rappresenta una grande opportunità per tutto il territorio metropolitano.

All’incontro era presente anche il prof. Romano Prodi presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli, organizzatrice della conferenza “A new Europe: Competition, industrial policy, taxation” cui ha partecipato Margrethe Vestager nel pomeriggio a Palazzo d’Accursio.