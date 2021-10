ADV





25.000 € per la realizzazione di un nuovo impianto d’irrigazione al parco Ducale dedicato alle piante che saranno messe a dimora in sostituzione dei pioppi abbattuti. Li ha stanziati la Giunta del Comune di Sassuolo con la delibera n°202 del 19 ottobre in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio.

“Considerato che tale intervento – si legge in delibera – ha lo scopo di creare un impianto di irrigazione interrato all’interno del parco Ducale, interamente dedicato alle nuove alberature che saranno poste a dimora rispettivamente sui filari perimetrali (Est – Ovest e Sud), il doppio filare centrale e la porzione di verde posta a S/E di via Indipendenza (prosecuzione del cannocchiale prospettico “Ducale – Belvedere”)”.

La piantumazione dei nuovi esemplari e la realizzazione dell’impianto d’irrigazione avverranno entro l’arrivo della primavera 2022.