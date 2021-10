Torna a Castelnuovo l’iniziativa “Un albero per ogni neonato”

ADV





Sabato 23 ottobre torna “Un albero per ogni neonato”, l’iniziativa promossa da oltre vent’anni dal Comune di Castelnuovo Rangone per dare il benvenuto nella comunità ai nuovi nati.

Quest’anno l’appuntamento “raddoppia” e cambia le sue modalità tradizionali. In primo luogo le piantine non verranno messe a dimora, ma verranno consegnate ai partecipanti in un vaso, per permettere anche a chi non possiede un giardino di poterle coltivare in casa o sul proprio balcone. Inoltre verrà messa a disposizione gratuitamente una pianta per tutte le bambine e i bambini nati o adottati nel corso del 2019 e del 2020, visto che la scorsa edizione è stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria.

La consegna gratuita degli arbusti è prevista per sabato 23 ottobre dalle 10 alle 12 presso il gazebo informativo allestito presso il Parco Ilaria Alpi di via Caravaggio, a Castelnuovo.

L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle recenti misure anti Covid, in caso di pioggia sarà rinviata a sabato 30 ottobre.