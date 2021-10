Vignola: alla guida di un veicolo posto sotto sequestro sei anni fa e privo di copertura assicurativa

ADV





Martedì mattina 19 ottobre, a Vignola, una pattuglia di Pronto Intervento della Polizia Locale Terre di Castelli, coadiuvata dalla unità cinofila, ha proceduto al controllo di un’autovettura Citroen C3 condotta da A.T., 58 anni e residente a Vignola. Questi controlli programmati nel territorio dell’Unione, con l’ausilio del cane antidroga Fait, hanno lo scopo di prevenire l’eventuale trasporto di sostanze stupefacenti a bordo dei veicoli.

L’Unità Cinofila, accompagnata dal suo agente conduttore, ha ispezionato il veicolo senza segnalare nulla, ma da un controllo più approfondito sui documenti del veicolo si è potuto accertare che, oltre alla mancanza di copertura assicurativa scaduta all’inizio dell’anno, il veicolo circolava nonostante fosse stato posto in sequestro dalla Polizia Locale di Valsamoggia già nel maggio del 2015.

Il veicolo è stato quindi sequestrato per essere confiscato e successivamente alienato, mentre per il conducente sono stati disposti il ritiro della patente e una sanzione di oltre 3.500 euro.