Rotellistica Scandianese: nel weekend il debutto nel campionato giovanile under 17

Dopo quattro intense giornate di serie B nel girone B di Coppa Italia, per la Rotellistica Scandianese arriva il turno di riposo, anche se in realtà non si ferma il programma di lavoro. La società infatti ha iscritto il gruppo delle ragazze in serie B, in under 17 e nel campionato senior femminile, e per questo fine settimana è previsto il debutto nel campionato giovanile under 17.

L’orario è quello da Mezzogiorno di fuoco infatti alle ore 12, di domenica 24 ottobre, presso l’arcostruttura di Scandiano, le ragazze della Rotellistica incroceranno le stecche con i giovani del Modena. Questo grazie ad un regolamento che permette ad una squadra senior, se composta da tutte ragazze, di poter partecipare al campionato giovanile under 17 maschile.

Mister Barbieri si è detto subito d’accordo con questa possibilità per consentire ulteriori esperienze alle proprie atlete e la società non ha esitato. Sarà l’occasione per vederle all’opera senza l’ausilio dei due atleti maschi, Giardina e Castaldi (con le ragazze in serie B) che naturalmente non possono partecipare.

E’ prevista invece la prima convocazione per Alice Pontrelli, l’atleta più giovane del gruppo che in settimana ha compiuto gli anni che le permettono di diventare senior e di entrare ufficialmente in squadra.

“Inizialmente ero un po’ scettica alla partecipazione in serie B” -dice la capitana Giada Martino- “poi mi sono resa conto dell’importanza di questa esperienza per alzare i nostri ritmi di gioco. Siamo un gruppo di ragazze che non ha fatto molte esperienze di alto livello e mi rendo conto che la serie B, pur difficilissima, ci sta aiutando a crescere in vista del campionato femminile senior. Domenica avremo una partita che si preannuncia meno veloce rispetto a quelle affrontate fino ad oggi e questo potrebbe esserci utile per misurare la nostra crescita”.

Questa la formazione: Greta Ganassi (V. Cap) e Chiara Pisati fra i pali mentre gli esterni saranno Giada Martino (Cap), Hasna Belmkhair, Valeria Calia, Sophia Ferrarini, Alice Montoni, Anna Berti, Alice Pontrelli. All. Massimo Barbieri.